Москва, 22 ноября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 24 581 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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В сводке штаба сказано, что 24 581 случай заражения SARS-CoV-2 выявлен в 85 регионах России. При этом 23,4% выявленных случая не имеют клинических проявлений COVID-19.

Уточняется, что за сутки зафиксирована 401 смерть непосредственно от COVID-19. Выздороветь за сутки смогли 18 008 человек.

Москва по-прежнему лидирует по числу суточного прироста выявленных случаев заражения — 6575 случаев. В Санкт-Петербурге также довольно высок суточный прирост — 2668 случаев. Далее следует Московская область — 949 случаев.