Санкт-Петербург, 22 ноября, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Петербурге за истекшие сутки зарегистрировано 2668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый «рекордный» показатель за всё время пандемии. Причем темп распространения COVID-19 в Северной столице ускоряется.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в Санкт-Петербурге

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Новый показатель суточной заражаемости, о котором в воскресенье, 22 ноября, в своем аккаунте в Telegram сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской оперштаб, на 192 случая больше, чем было выявлено сутками ранее (2476 случаев). Таким образом, суточный прирост вновь выявленных носителей составил 7,7% (днем ранее — 3,4%).

Нарастающим итогом, с марта 2020 года, в Петербурге выявлено 97 938 случаев инфицирования. За это время в городе выздоровели около 56 тыс. человек, скончались от ковида около пяти тысяч человек. Точные данные о количестве выписанных и умерших за последние сутки станут известны позже.

За минувшие 24 часа на наличие коронавируса в Петербурге обследовали 38 023 человека, сообщили в оперштабе. Количество тестов, проведенных в субботу, оказалось на 5080 меньше того, что было сделано в пятницу. Ранее власти города заявили, что лаборатории, тестирующие на COVID-19, будут работать круглосуточно.