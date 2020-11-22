Вашингтон, 22 ноября, 2020, 08:26 — ИА Регнум. Использование в экстренных случаях сыворотки из антител для лечения больных COVID-19 разрешило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом 22 ноября сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте FDA.

Медсестра с больным COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Одновременный приём антител casirivimab и imdevimab может быть использован для лечения лёгкой или средней формы COVID-19 у детей и взрослых. При этом возраст детей должен быть более 12 лет, а масса тела пациентов должна быть более 40 кг. В том числе сыворотку из антител могут получить и пациенты старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Этот метод запрещено применять в отношении пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, либо госпитализированным с заражением коронавирусом. Сыворотка из антител может вызывать ряд побочных эффектов. в том числе анафилактический шок. Сыворотка на основе антител производится американской фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. По мнению профессора университета Джорджа Вашингтона Джонатана Рейнера, первым пациентом, которого вылечили с помощью такого препарата, мог быть президент США Дональд Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мире подтверждено более 58 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, на первом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией находится США.