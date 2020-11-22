Москва, 23 ноября, 2020, 00:21 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал обоснованным иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» и ввёл первый этап в процедуре банкротства в отношении ООО «Торговый дом группа Эксперт», которое входит в дивизион медиахолдинга «Эксперт». Наблюдение продлится до 17 мая 2021 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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В третью очередь кредиторов компании внесено также требование о взыскании задолженности в размере 771 063 750,11 рубля, из которых 715 296 024,7 рубля — основной долг и проценты, а 55 767 725,41 рубля — неустойка с учётом положений пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве.

Временным управляющим ООО утверждена Мария Колесникова из НП АУ СРО «Развитие».

Напомним, ещё в апреле 2020 года «ВЭБ.РФ» подал три банкротных иска к компаниям медиахолдинга, в том числе АО «Коллектив редакции Эксперт» и ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». Наблюдение в отношении первого юрлица ввели в июне 2020 года. В основе дела лежала задолженность по кредиту от 2013 года. Кредит был оформлен на сумму 550 млн рублей.

Судьбу ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» пока не решили. Слушания откладывались. Следующее заседание намечено на 14 декабря 2020 года.