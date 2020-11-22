Вашингтон, 22 ноября, 2020, 06:13 — ИА Регнум. Бесконтрольным назвал распространение коронавируса в мире действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 22 ноября американский лидер написал в своём Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пандемия коронавируса в мире

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«Фейк-ньюс не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США», — заявил президент США.

Кроме того, Трамп добавил, что присутствовал на виртуальной встрече G20 и главной темой обсуждения был COVID-19. При этом глава Белого дома отметил, что благодаря вакцинам, произведённым в США, все быстро излечатся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп назвал сроки массового производства американской вакцины от COVID-19.