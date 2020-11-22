Эр-Рияд, 22 ноября, 2020, 05:23 — ИА Регнум. Лидеры стран G20 подтвердили готовность взять на себя обязательства по финансированию справедливого распределения тестов, медикаментов и вакцин от COVID-19 по всему миру. Об этом 22 ноября сообщает агентство Reuters.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Массовая вакцинация признаётся мировым общественным благом. В тексте коммюнике сказано, что страны-участницы G20 не пожалеют усилий для обеспечения людям по всему миру справедливый и равноправный доступ к вакцинам от COVID-19 в соответствии с обязательствами стран-членов по стимулированию инноваций.

Также в документе содержится призыв к частным кредиторам присоединиться к мораторию по обслуживанию долга для бедных стран, который страны G20 хотят продлить до середины 2021 года. Кроме того, были признаны особые проблемы, с которыми ряд стран столкнулся во время пандемии. В связи с этим лидеры стран обязались повышать глобальную готовность к любой возможной пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мире выявлено более 58 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.