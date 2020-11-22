Вашингтон, 22 ноября, 2020, 04:50 — ИА Регнум. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 58 миллионов. Об этом 22 ноября свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики.

(сс) Hamid Tavakoli. Fars News Agency Лаборатория в Иране

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По данным на 04:00 мск в мире насчитывается 58 035 296 подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них скончались 1 379 463 человека, выздоровели более 37 млн пациентов.

На первом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией находится США. Здесь подтверждено 12 059 686 случаев инфицирования, из них скончались 255 804 человека. На втором месте Индия, где выявлено более 9 млн заражённых коронавирусом, на третьем месте Бразилия, где подтверждено более 6 млн случаев заражения. На четвёртом месте находится Франция, где выявлено 2 178 023 случаев заражения SARS-CoV-2, на пятом — Россия, где подтверждено 2 047 563 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.