Лиссабон, 22 ноября, 2020, 01:20 — ИА Регнум. Власти Португалии вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта в ходе пресс-конференции.

Portugal.gov.pt Премьер-министр Португалии Антониу Кошта

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Согласно новым правилам, с 27 ноября по 2 декабря, а также с 4 по 9 декабря будут запрещены перемещения между населенными пунктами страны. Также в стране закроют школы. Ожидается, что это поможет избежать появления новых вспышек заболевания во время национальных праздников.

«Мы продолжаем наблюдать высокий рост заболеваемости, который угрожает нашей безопасности. Мы должны действовать не только для того, чтобы затормозить рост, но и чтобы добиться снижения», — подчеркнул Кошта.

Отмечается, что за 21 ноября в Португалии выявили 6472 новых случая заражения коронавирусом и 62 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 255 970 случаев инфицирования SARS-CoV-2.