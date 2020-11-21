Москва, 22 ноября, 2020, 00:13 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо помнить о решениях Нюрнбергского трибунала, вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Нюрнбергский процесс

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Ряд пользователей выразили своё возмущение тем, что люди в мире стали забывать те преступления, которые совершила нацистская Германия и её приспешники. Они считают, что необходимо напомнить всем об этом и воспитывать соответственно своих детей.

«Это значит, мой дед за что воевал? Бабушку вывозили опухшую от голода из блокадного Ленинграда, а сейчас нам говорят — Сталин оккупировал Германию и Европу! Нет! Сам не забуду и детям накажу помнить и дальше передать правду», — пишет пользователь Aleseo.

Некоторые комментаторы указали на то, что главным виновником в возникновении пересмотра результатов Второй мировой войны является руководитель Советского Союза Никита Хрущёв. Именно его политика привела к тому, что роль СССР в войне зачастую искажают и извращают, считают они.

«Первый виновник этого — Хрущёв. Он совершил действия, которые не могут быть обращены вспять, вынеся на обозрение мировой общественности сор из родной избы, развенчав культ личности Сталина и признав факт преступности советской власти, действовавшей в период Второй мировой. Вот он и начал формирование повестки сегодняшнего дня. А обратно уже не повернуть, к сожалению», — написал Семёнов Б.

Нашлись и те, кто считает, что Россия сама виновата в том, что мир постепенно начинает забывать уроки Нюрнбергского процесса.

«Отсутствие текущих побед заставляет постоянно возвращаться к победам и достижениям прошлого, декларировать проверенные десятилетиями догмы, с которыми невозможно спорить. Пора бы пластинку сменить. Социология доказывает, что на 3-м поколении все проблемы и достижения прошлого стираются, и это не перебороть. Дайте молодежи новые цели и достижения, им непонятны эти ценности и с этим ничего не поделать», — пишет Йося Б.

Напомним, 20 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что необходимо помнить о решениях Нюрнбергского трибунала.