Москва, 21 ноября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что формат урегулирования конфликта в Приднестровье должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии, вызвало споры в сети. Пользователи выразили мнение 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Oborona.gov Российский миротворец в ПМР

»Вот и началось, а действительно был ли такой договор на поставку газа в Приднестровье? А если был, то кем от них подписан? Пусть платят через суд, если нет договора, то пусть платит тот, кто разрешил поставлять, а то денег в бюджете не хватает», — написал пользователь под псевдонимом Ирбис.

По мнению отдельных блогеров, данное заявление Санду не выглядит чем-то странным. По их видению, избранный молдавский президент имеет полное право решать, находиться ли иностранным войскам на территории его государства или нет.

«Она законно выбранный президент своей страны и вправе принимать решения. Что касаемо отказа платить за газ поставляемых в Приднестровье, то и это справедливо. Молдавия не просила Россию об этом», — пишет Александр Д.

Другие пришли к выводу, что антироссийская позиция Санду понятна, ведь она является однозначно проевропейским политиком. Тем не менее, они пришли к выводу, что решения выбранного президента могут привести к экономическому и политическому кризису в Молдавии.

«Немудрено. Что бы ни заявляла Санду, антироссийская позиция в любом случае для Молдавии невыгодна. Во-первых: а чего, собственно, плохого в российских миротворцах? У них в стране как бы нерешенный конфликт, который, очевидно, не уладить без помощи извне. Во-вторых, 35% русскоязычного населения в стране — это все-таки значительная цифра, согласитесь? Вести собственную политику, разумеется, замечательно, только наши страны должны установить мирный продуктивный диалог, но исключительно на взаимных основаниях», — считает Вадим П.

Некоторые комментаторы упрекнули Санду в двуличности, так как во время выборной кампании она заявляла о своём желании вести конструктивные отношения с Российской Федерацией. Теперь же налицо явные антироссийские намерения, считают они.

«Вот и начало конструктивного разговора с Россией. А как начинала, я за равные и конструктивные отношения со всеми странами, включая Россию, хотя даже в этой своей речи Россию она как-то отодвинула ну так как-то в сторону, потом сразу кинулась в посольство Украины выразить свою лояльность и сказать, что у наших стран много одинаковых вопросов, которые теперь они будут решать вместе. Не трудно догадаться, что это за вопросы и конкретно к кому они относятся, теперь гадости России они будут делать вместе, сообща», — поделился мнением Сергей К.

Напомним, 20 ноября избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным, поэтому новый формат урегулирования должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.