Женева, Швейцария, 21 ноября, 2020, 20:09 — ИА Регнум. В мире за последние сутки выявили более 641 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 752 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 21 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Дарья Драй ИА REGNUM Защита от коронавируса

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Как сообщается, всего в мире выявлено уже 57 274 018 инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 368 000 случаев летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 620 744 выявленных инфицированных SARS-CoV-2 и 10 516 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ находится в контакте с властями США по вопросу восстановления членства страны в организации.

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