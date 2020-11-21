Берлин, 21 ноября, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Представители США предупреждают об угрозе введения ограничительных мер для руководства фирм, сотрудники которых причастны к реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом 21 ноября сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правительства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

По словам источника, американская сторона, которая не хочет вводить санкции против европейских компаний, предупреждает их представителей, чтобы они успели покинуть проект.

Отметим, что представитель правительства США не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.

Как передавало ИА REGNUM, за предложение поддержать проект «Северный поток — 2» высказались в ходе поименного голосования депутаты большинства фракций бундестага Германии 19 ноября.

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