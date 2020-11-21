Анкара, 21 ноября, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Турция намерена предоставить доступ к своей вакцине от SARS-CoV-2 всему миру. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 21 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам саммита «Большой двадцатки» (G20) в режиме видеоконференции.

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

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По его словам, необходимую солидарность и взаимопомощь главным образом развитые страны не сумели продемонстрировать в период пандемии.

Глава государства подчеркнул, что платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие доступный и равноправный доступ к вакцине для всех.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к членам правящей Партии справедливости и развития в режиме видеоконференции, заявил, что власти Турции намерены развивать сотрудничество со всеми дружественными странами.

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