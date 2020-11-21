Пекин, 21 ноября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением о создании международного механизма взаимного признания кода здоровья. Об этом 21 ноября он сообщил в ходе саммита «Группы двадцати».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

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"Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса», — отметил лидер Китая.

Си Цзиньпин выразил надежду, что его предложение будет принято и к нему присоединятся как можно больше стран и регионов мира.

«Китай готов усилить сотрудничество с другими странами в области исследований и разработок, производства и распространения вакцин от коронавируса», — добавил китайский лидер.

Напомним, саммит «Группы двадцати» пройдет с 21 по 22 ноября в онлайн формате. Основными вопросами саммита станут борьба с эпидемией коронавируса, а также восстановление мировой экономики.