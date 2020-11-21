Москва, 21 ноября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Поиск подходов к реформе Всемирной торговой организации (ВТО) необходимо продолжить, так как альтернативы данной организации сегодня нет. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» (G20), который проходит в онлайн-режиме.

Wto.org Флаг ВТО

По его словам, поиск общих подходов к реформированию ВТО в соответствии с современными вызовами следует продолжить в целом в рамках G20. Путин добавил, что без основанной на универсальных принципах стабильной и эффективной торговой системы нельзя решить эту задачу.

По словам главы государства, в международной торговле накопились острые проблемы, которые необходимо решать. Кроме того, российский лидер отметил, что считает нужным отказ от протекционизма и практики ведения односторонних санкций.

Как передавало ИА REGNUM, 17 ноября президент России Владимир Путин заявил, что подходы государств БРИКС к вопросам повестки G20 близки или совпадают.

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