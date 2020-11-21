Баку, 21 ноября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Точку в многолетнем противостоянии в Нагорном Карабахе ставит трехстороннее соглашение лидеров Российской Федерации, Армении и Азербайджана. Об этом 21 ноября сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

President.az Ильхам Алиев

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»После 44 дней вооруженной борьбы… был подписан документ, который … по существу ставит точку в многолетнем противостоянии», — сказал глава государства, заявление которого обнародовало его пресс-служба.

Алиев добавил, что за активное личное участие в подготовке и принятии этого важного политического документа он хотел бы выразить благодарность руководству России, а также президенту Владимиру Путину.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Азербайджан был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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