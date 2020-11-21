Анкара, 21 ноября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Власти Турции намерены развивать сотрудничество со всеми дружественными странами. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 21 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к членам правящей Партии справедливости и развития в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Турция, которая стремится строить свое будущее вместе с Европой, по-прежнему полна решимости к евроинтеграции. Эрдоган подчеркнул, что официальная Анкара стремится к углублению сотрудничества со всеми дружественными странами и союзниками.

Глава государства также отметил, что для решения региональных и глобальных проблем Турция также готова активно сотрудничать с властями США.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил, что реформа в экономической и судебной сфере готовится в стране.

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