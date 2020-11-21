Баку, 21 ноября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Баку приветствуют активный ход переговоров по созданию на территории Азербайджана центра по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе между представителями Российской Федерации и Турции. Об этом 21 ноября сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

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«Считаем (власти Азербайджана — прим. ИА REGNUM) это очень важным элементом укрепления стабильности и безопасности в этом регионе», — сказал Алиев, заявление которого обнародовало его пресс-служба.

По его словам, об укреплении формата взаимодействия между странами говорит также то, что две дружественные для нас страны — РФ и Турция — будут участвовать в мерах по соблюдению перемирия и контролю над перемирием.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Иран дружественным и братским государством.

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