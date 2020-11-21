Москва, 21 ноября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции должна быть доступна для всех. Об этом 21 ноября он сообщил во время выступления на саммите «Группы двадцати».

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"Россия поддерживает проект решения саммита «Двадцатки» о доступности вакцин от коронавируса для всего населения планеты», — отметил глава российского государства.

Путин также подчеркнул, что на рынке вакцин от COVID-19 конкуренция может быть неизбежной, однако это не должно сказаться на безопасности людей.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 57 млн 564 тыс. человек.