Бразилиа, 21 ноября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару завил о важности сотрудничества в формате «Группы двадцати» как факторе в преодолении последствий коронавирусной инфекции. Об этом 21 ноября он сообщил во время приветствия к участникам саммита G20.

Fabio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil Жаир Болсонару

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"В этом году мы столкнулись с беспрецедентными вызовами в современной истории. Сотрудничество в рамках G20 станет ключевым фактором преодоления пандемии COVID-19 и выхода на путь социально-экономического восстановления», — подчеркнул Болсонару.

Лидер Бразилии также отметил, что его правительство с самого начала эпидемии заявляло о необходимости заботы не только о людях, но и об экономике.

«Как показало время, мы оказались правы», — резюмировал Болсонару.

Напомним, саммит «Группы двадцати» пройдет с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции. Основными вопросами саммита станут борьба с эпидемией коронавируса, а также восстановление мировой экономики.