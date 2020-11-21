Ереван, 21 ноября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом 21 ноября сообщают местные СМИ.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Стороны обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, а также роль России в указанном противостоянии.

«Армения в первые же дни военных действий знала, что усилия руководства РФ и лично Владимира Владимировича направлены на прекращение военных действий. Это еще раз доказывает, что настоящая дружба проявляется в тяжелые времена», — отметил Саркисян.

Президент Армении подчеркнул, что каждый армянин, независимо от места своего проживания, знает о положительной роли президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта.

Напомним, ранее 20 ноября глава России объявил о направлении в Армению и Азербайджан делегаций с целью рассмотрения вопросов о реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября.