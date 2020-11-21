Глава минобороны Турции анонсировал отправку военных в Азербайджан
Анкара, 21 ноября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В Азербайджан в ближайшее время прибудут военнослужащие вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 21 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в TUSAŞ (турецкая аэрокосмическая компания).
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По его словам, турецкие военнослужащие продолжают выполнять свою работу с «чувством героизма» как за пределами страны, так и внутри ее.
Министр национальной обороны Турции также рассказал о соглашении по совместной турецко-российской наблюдательной миссии в Карабахе.
«Мы провели с Россией переговоры, — отметил Акар. — Мы делаем все необходимое для защиты прав и интересов наших азербайджанских братьев».
Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Азербайджана.
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