Киев, 21 ноября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Самым большим достижением массовых беспорядков 2013—2014 годов на Украине (так называемого майдана или революции достоинства) президент Украины Владимир Зеленский назвал «новое сознание», которым стали обладать как рядовые украинские граждане, так и представители власти. Об этом 21 ноября заявил президент Украины в своем видеообращении по случаю так называемой седьмой годовщины начала последнего майдана на Украине.

Mstyslav Chernov Unframe Беспорядки в Киеве

Массовые беспорядки на Украине — так называемая студенческая революция на граните 1990 года, а также последний майдан, который начался семь лет назад, 21 ноября 2013 года, по словам украинского президента доказывают «одну истину» — «в решающие времена истории главное и определяющее слово всегда будет не за политиками», а за украинским народом.

Самым большим достижением массовых беспорядков на Украине, которое невозможно оспорить, Зеленский назвал «новое сознание», которое возникло и у граждан Украины и у представителей власти. По его словам на Украине каждый гражданин знает, что фраза «от меня ничего не зависит» является мифом.

«Для людей революция — это путь к желанным изменениям. Для политиков — путь к желанным креслам. Поэтому вместе с вами не слушая старых политиков мы каждый день должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где через годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все позитивные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие станут реальностью. Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а нерушимыми ценностями», — отметил глава украинского государства.

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Напомним, ранее временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин поздравила граждан страны с очередной годовщиной начала последнего майдана и рассказала о результатах массовых беспорядков на Украине в 2013—2014 годах.