Киев, 21 ноября 2020, 11:41 — REGNUM Видеообращение временной поверенной по делам США на Украине Кристины Квин по случаю седьмой годовщины начала массовых беспорядков на Украине было опубликовано 21 ноября пресс-службой посольства Соединенных Штатов Америки на Украине.
По словам Кристины Квин, благодаря массовым беспорядкам в 2013—2014 гг. Украина вышла на путь реформ и продвинулась на этом пути «вперед». Результатом массовых беспорядков 2013-начала 2014 года по словам Квин стало в первую очередь, образование в стране институтов, направленных «на уменьшение» в стране коррупции, углубление отношение с НАТО и Европейский Союзом, а также — «более стабильная банковская и энергетическая отрасли».
В своем обращении Квин не обошла также вопрос так называемой российской агрессии.
Напомним, на Украине по итогам так называемого евромайдана в конце февраля 2014 года произошел государственный переворот, приведший к бегству из страны легитимного президента Украины Виктора Януковича. Позже, менее месяца спустя, в марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией. А в апреле 2014 года Киев объявил о начале антитеррористической операции в Донбассе, которая переросла в войну против жителей Донецкой и Луганской народных республик, образовавшихся также после государственного переворота на Украине, так как жители ДНР и ЛНР не пожелали оставаться в составе Украины.