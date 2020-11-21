Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 312 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 ноября. Днём ранее сообщалось о 311 случаях заражения.

Donland.ru

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Носители инфекции выявлены в 41 муниципальном образовании Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону COVID-19 заболели 122 жителя, в Новошахтинске — 13 человек, в Батайске — 12 человек, в Таганроге — 11 человек. Более трети получивших положительный результат теста на коронавирус — пожилые люди старше 66 лет, 0,6% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области число случаев заражения коронавирусом достигло 37 тыс. 146 человек.