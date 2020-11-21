Москва, 21 ноября, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом 21 ноября сообщает Telegram-канал Mash.

Luu Евгения Медведева

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Уточняется, что после первого положительного результата теста на SARS-CoV-2, 21-летняя спортсменка получила два отрицательных результата. Однако Медведева, так как у нее сохранялись симптомы нового заболевания, решила еще раз сделать анализы, которые показали, что она все-таки заражена коронавирусом.

«Теперь Медведева сидит на карантине — пару дней назад она отметила свой 21-й день рождения», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 24 822 новых носителя коронавируса, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.