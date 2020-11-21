Воронеж, 21 ноября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 315 случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 ноября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 312 новых случаях заражения.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 31 535 человек. Выздоровели из них уже 30 336 пациентов, в том числе 223 человека выписали за минувшие сутки.

COVID-19 унёс жизни за весь период пандемии 721 воронежца. За последние сутки было подтверждено ещё 16 смертей.