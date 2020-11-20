Монтевидео, 21 ноября, 2020, 01:10 — ИА Регнум. Договоренности с Россией о приобретении 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» достиг медицинский центр Casmu в Уругвае, заявил президент этой уругвайской компании Рауль Родригес в интервью радиостанции Oriental.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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По его словам, Casmu зарезервировала указанное количество препарата и обрела статус местного представителя этой вакцины. Родригес отметил, что компания ожидает окончания третьей фазы испытаний и одобрения со стороны ВОЗ для получения и распространения «Спутник V».

Напомним, в середине октября власти Уругвая сообщили о намерении закупить 1,5 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы Covax. По информации уругвайского минздрава, 20 ноября в стране за сутки зафиксировали 81 случай заражения SARS-CoV-2. Всего в республике выявили 4377 фактов инфицирования коронавирусом.