Вашингтон, 20 ноября, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом он сообщил 20 ноября в ходе первой за неделю пресс-конференции в Белом доме по инициативе снижения цен на лекарства.

«Я выиграл, прошу заметить. Ничего, мы все выясним. Почти 74 миллиона голосов», — сказал Трамп.

При этом Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов и ушел с пресс-конференции, передав слово чиновникам.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США прошли с беспрецедентным количеством нарушений и фальсификаций. Голосование было проведено 3 ноября, однако победитель выборов до сих пор официально не объявлен.