Париж, 21 ноября, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие Закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Полиция Франции

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 20 ноября, 146 депутатов Национального собрания проголосовали в пользу (и 24 — против) принятия законопроекта при условии, что правительство Франции обеспечит «соблюдение свободы прессы».

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в 45 тысяч евро для тех, что «распространяет фотографию лица»полицейского или жандарма при исполнении, чтобы«причинить тому психологический или физический вред».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября около 40 французских газет и журналов обвинили министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в попытке подорвать свободу прессы с помощью Закона о глобальной безопасности, который предполагает наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.