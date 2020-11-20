Москва, 20 ноября, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Желающие препятствовать реализации трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана по Карабаху должны понимать, что альтернативой этих мер является война, заявил 20 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

По словам российского президента, тенденция препятствовать этому соглашению стала для него неожиданной.

«Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали — о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по условиям трехстороннего соглашения о прекращении войны в Карабахе Россия развернула в этом регионе миротворческий контингент из 1960 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Число жертв этой войны до сих пор не установлено.