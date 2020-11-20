Москва, 20 ноября, 2020, 22:08 — ИА Регнум. В Москве постепенно начинают освобождаться инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 20 ноября рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свободные койки

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"По загрузке коечного фонда мы видим даже небольшое высвобождение коек в наших больницах, что не может не радовать», — сказал Собянин.

В то же время глава города подчеркнул, что нагрузка на медицинские учреждения столицы остается повышенной и продолжает расти.

«Поликлиники, конечно, перегружены по отношению к тому, что было, скажем, в прошлом году, загрузка увеличилась, но тоже работают достаточно в штатном режиме», — заявил Собянин.