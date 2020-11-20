Анкара, 20 ноября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. В Турции за последние сутки зафиксировано 5103 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 435 273 человек. Такие данные приводит 20 ноября министерство здравоохранения страны.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончался ещё 141 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 12 084.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились более 367 тысяч пациентов с коронавирусом, в том числе 3019 — за последние сутки.