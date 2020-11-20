Женева, Швейцария, 20 ноября, 2020, 21:07 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 620 744 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 56 623 643 человека. Такие данные приводит 20 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

New York National Guard Станция мобильного тестирования на COVID-19 в парке Глен Айленд, Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 10 516 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 355 963.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на брифинге, что во всём мире за последний месяц выявлено больше инфицированных коронавирусом, чем за первые шесть месяцев пандемии.