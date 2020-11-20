Париж, 20 ноября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Первые результаты тестирования вакцин против вируса SARS-CoV-2 позволяют «увидеть свет в конце туннеля», заявил глава Научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дальфресси.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923 год (фрагмент)

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В своем интервью Le Monde от 20 ноября, Дальфресси заявил, что «вакцины, если их безопасность будет доказана, а вакцинация пройдет хорошо, позволят нам лучше защитить наиболее уязвимых людей уже в феврале-марте… Что касается, остального населения, мы проведем его добровольную вакцинацию летом или в сентябре».

«Даже если вакцина не сможет решить проблему полностью, а 2021 год опять не станет таким же обычным годом, как все остальные, я все равно вижу свет в конце туннеля», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава французского Профсоюза работников гостиничного и ресторанного бизнесаБернар Мартипризвал членов организации из городов юга Франции «от Тулузы от Ментона«устроить забастовку 26 ноября в Марселе.