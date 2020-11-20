Москва, 20 ноября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Россия и Турция завершают процесс согласования места размещения совместного мониторингового центра по контролю за прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщил 20 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе, проведенном президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Совместный российско-турецкий центр будет создан на территории Азербайджана.

«В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил чёткую и слаженную работу российских миротворцев в Карабахе.

Президент РФ отметил оперативное разминирование региона, а также быстрое развертывание, остановившее кровопролитие.