Екатеринбург, 20 ноября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. В Свердловской области оштрафовали на 532 000 рублей жителей, не предоставивших информацию о результатах теста на коронавирус после возвращения в регион. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Штраф выписан 56 гражданам. Составляются или уже готовы протоколы в отношении 1 187 жителей.

Всего в регион с 1 августа по 20 ноября 2020 года прибыло 47 490 человек из-за границы. Они были обязаны уведомить власть о своём COVID-статусе в течение трёх дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 42 460 случаев заражения коронавирусом.