Москва, 20 ноября, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Российские миротворцы сработали в Нагорном Карабахе четко и слаженно, заявил 20 ноября президент России Владимир Путин на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.

Mil.ru Российские миротворцы из Аэропорта Армении направляются в Нагорный Карабах

Президент отметил оперативное разминирование региона, а также быстрое развертывание, остановившее кровопролитие.

«Пользуясь случаем, хочу отметить четкую, слаженную работу российским миротворцев. Оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание наших миротворческих сил — остановить кровопролитие и избежать новых жертв», — сказал Владимир Путин.

«Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами. Обстановка в целом стабилизировалась», — отметил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие сопровождают возвращающихся беженцев, приводят в безопасное состояние поврежденные здания, дороги и объекты инфраструктуры, охраняют колонны с гуманитарными грузами.