Женева, Швейцария, 20 ноября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с американскими властями по вопросу восстановления членства страны в организации. Об этом заявил 20 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

(сс) Frank Schwichtenberg Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

«Мы находимся в контакте и уже направили свои сообщения», — сказал он в ходе брифинга в Женеве.

При этом раскрывать какие-либо подробности глава ВОЗ отказался, назвав не лучшей практикой «общение с мировыми лидерами через СМИ».

Напомним, лидирующий на выборах кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден ранее заявлял, что намерен после вступления в должность восстановить членство страны в ВОЗ, которое прекратил действующий президент Дональд Трамп.