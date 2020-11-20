В Карабахе увеличится численность группировки МЧС России
Москва, 20 ноября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. МЧС России планирует увеличить численность своей группировки, развернутой в Нагорном Карабахе, сообщил 20 ноября журналистам начальник департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.
МЧС России
Гуманитарная помощь населению Нагорного Карабаха
По его словам, в регион будут дополнительно направлены психологи.
«Будет происходить наращивание группировки. Психологов планируется направить, психологи будут работать», — сказал Соловьев.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС РФ размещаются в Карабахе в рамках соглашения России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий и введении российской миротворческой группировки.
Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября до 10 ноября.