Москва, 20 ноября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. МЧС России планирует увеличить численность своей группировки, развернутой в Нагорном Карабахе, сообщил 20 ноября журналистам начальник департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

МЧС России Гуманитарная помощь населению Нагорного Карабаха

По его словам, в регион будут дополнительно направлены психологи.

«Будет происходить наращивание группировки. Психологов планируется направить, психологи будут работать», — сказал Соловьев.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МЧС РФ размещаются в Карабахе в рамках соглашения России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий и введении российской миротворческой группировки.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября до 10 ноября.