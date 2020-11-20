Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Государственные лаборатории в Петербурге будут переведены на круглосуточный режим работы, чтобы ускорить процесс тестирования на коронавирус. Такое решение было принято на совещании вице-губернатора Евгения Елина и руководства управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Ситуация изменится «в ближайшее время». Елин также поручил выполнить «все необходимые действия для оптимизации работы лабораторий города». Горожане продолжают жаловаться на то, что долгое время не могут получить результатов теста на коронавирус, что целиком обесценивает актуальность исследования.

Однако в постановление главного санитарного врача РФ были внесены поправки, согласно которым «срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».

Кроме того, при заборе материала необходимо предоставлять паспортные данные и контактные телефоны не только заболевших, но и совместно проживающих граждан, заявили в Смольном.

«Эта информация будет регистрироваться в единой системе для последующего контроля за заболевшими и контактирующими гражданами», — сообщили в городской администрации. Судя по заявлению, раньше эта работа не проводилась.

Петербуржцы также часто жалуются, что по четыре часа не могут дозвониться до городских поликлиник, чтобы вызвать врача. Вскоре позвонить можно будет по номеру 122.

«В связи с ростом числа звонков в городские медицинские учреждения в службу вызова врача на дом и в кол-центры принято решение задействовать для обращений граждан короткий номер 122. После проведения организационных действий выйдет официальное сообщение о возможности обращаться по этому номеру», — заявили в Смольном. Когда именно система заработает, не уточняется.

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Напомним, за 19 ноября в Петербурге обследовали на коронавирус 43 237 человек. Зафиксировано 2394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 92 794 случая заражения. От COVID-19 скончались 4826 человек. Выздоровели 54 429 человек.