Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. По громкому делу о хищении свыше 700 млн рублей из бюджета Выборгского района Ленинградской области задержан коммерсант Магомед Османов. Об этом 20 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

Из ходатайства следствия следует, что в период с января по октябрь 2019 года председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Ленобласти Александр Болучевский, действуя совместно с бывшим главой района Геннадием Орловым, используя официальные документы, внесли в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и иных работах, которые в действительности не выполнялись.

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По версии следствия, работы были оплачены за счет средств местного бюджета на сумму не менее 700 млн рублей. Денежные средства были перечислены организациям, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности (ФХД), в том числе организациям предпринимателя Османова.

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«Османов, работающий генеральным директором ООО «Строймаркет 47», был задержан 19 ноября 2020 года, в этот же день ему предъявили обвинение. Вину фигурант признал частично», — уточнили в ОПС.

Поскольку Османов является гражданином РФ, имеет семью, у него четверо малолетних детей, он страдает хроническим заболеванием, по предъявленному обвинению дал интересующие следствие показания, суд отказал следствию в заключении предпринимателя под стражу, избрав ему домашний арест по 18 января 2021 года.