Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца Алексея Вербицкого, который, в ответ на просьбу надеть маску в общественном транспорте, убил ножом в спину жителя Ленинградской области. Об этом 20 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга В Петербурге арестовали мужчину, который убил из-за просьбы надеть маску

Напомним, получивший большой общественный резонанс конфликт между пассажирами маршрутки произошел вечером 17 ноября на Индустриальном проспекте Петербурга. Житель Ленобласти, возвращавшийся домой, сделал замечание мужчине и женщине, ехавшим в салоне без маски, что является нарушением.

После того, как вступившие в перепалку оппоненты вышли на остановке, Вербицкий ударил оппонента не менее одного раза ножом в область задней поверхности грудной клетки, то есть в спину, и скрылся с места преступления. Потерпевший — 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра — смог пройти всего несколько метров, но вскоре скончался.

Читайте также: В Петербурге приезжий зарезал мужчину за просьбу надеть маску

Спустя два дня Вербицкий был задержан сотрудниками полиции. В тот же день ему было предъявлено обвинение в убийстве. 20 ноября следствие ходатайствовало перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Вербицкий обвиняется в совершении тяжкого преступления, нигде не работает, не имеет регистрации на территории в Петербурге и в Ленобласти.

Помимо этого, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против личности по ч.1 ст.111 УК РФ, а также по ч. 4 ст.228.1 УК РФ. После совершения нового преступления он скрылся от органов следствия.

Свидетельницей его поступка стала женщина, с которой, как считают следователи, Вербицкий может вступить в сговор с целью ухода от ответственности и продолжить заниматься преступной деятельностью.

«Вербицкий вину признал, не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 18.01.2021», — уточнили в пресс-службе суда.