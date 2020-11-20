Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. В Мариинской больнице Петербурга закончились свободные койки для пациентов с COVID-19. Об этом учреждение сообщило на своей официальной странице «ВКонтакте» со ссылкой на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Евгению Рубежову.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата Мариинской больницы

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«Мы развернули 586 инфекционных коек в одиннадцати отделениях и 48 коек реанимации в трех отделениях реанимационных. В настоящий момент коечный фонд используется на 100%», — заявила она.

Рубежова добавила, что ротация больных происходит ежедневно: некоторые выписываются, другие поступают вновь, третьих переводят в другие учреждения «на долечивание».

По мнению Рубежовой, по сравнению с первой волной пандемии весной 2020 года сейчас нагрузка на медицинский персонал распределена более рационально.

Напомним, что Мариинская больница вновь начала принимать пациентов с COVID-19 c 5 ноября. Ежедневно в Петербурге находят более 2 тыс. новых зараженных коронавирусом.