Москва, 23 ноября, 2020, 06:23 — ИА Регнум. Меморандум, подписанный 11 ноября министрами обороны России и Турции, предусматривает создание совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. О том, поможет ли такое продвижение турецкого влияния к самому очагу конфликта «формированию твёрдой основы для урегулирования», рассуждает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Российские военные, осуществляющие миротворческую миссию, будут вынуждены действовать под наблюдением представителей страны, настроенной, очевидно, недружелюбно. Если брать в расчет исторические аналогии, то можно вспомнить передачу советской стороне города Брест, захваченного войсками гитлеровской Германии в 1939 году.

Тогда руководство Советского Союза сознательно проводило политическую линию на оттягивание начала огромной войны. Но для чего такое взаимодействие с Турцией проводит российский президент Владимир Путин? Читайте статью Михаила Демурина «Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана».