Правду о летальности COVID-19 в Петербурге пообещали после эпидемии
Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Истинную летальность в Петербурге заболевания COVID-19 можно будет узнать только по окончании эпидемии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 ноября первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. По его словам, надо четко различать понятия «смертность» и «летальность».
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Чиновник отметил, что ежедневно стационары, перепрофилированные на лечение пациентов с COVID-19, передают в вышестоящие органы общие данные о смертности.
«Они включают в себя смерти от COVID-19; смерти пациентов, у которых COVID-19 обнаружится, например, при патологоанатомическом исследовании — или вообще не обнаружится при патологоанатомическом исследовании, но человек полностью клинически соответствует ковидной инфекции; от внебольничной пневмонии; и (данные о смерти) всех тех пациентов, которые умерли у нас в ковидных стационарах, и эта цифра у нас действительно достаточно высока», — признал Андрей Сарана.
Напомним, по официальным данным, на 20 ноября непосредственно от COVID-19 в Петербурге с начала пандемии скончались 4826 человек.
Если же говорить о летальности, то она рассчитывается как процент летальных случаев от числа всех заразившихся в Санкт-Петербурге пациентов, носящих вирус симптомно или бессимптомно. Таких на 20 ноября 92 794 человека, из которых 54 429 человек уже считаются выздоровевшими.
По словам чиновника, истинную летальность от коронавирусной инфекции можно оценить только постфактум, «когда мы вылечим всех и оценим всех, кто у нас болел, и каким-то образом оценим ту часть асимптомных, которым на сегодняшний день мы не сделали ПЦР-тест и не определили, что они болеют».
«Только тогда мы сможем посчитать истинную летальность», — резюмировал замглавы комздрава Петербурга.
Напомним, ранее в СМИ не раз появлялись сообщения об искусственном занижении смертности и летальности. Общие цифры смертности в Петербурге показали в 2020 году невиданный в последние годы рост.
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