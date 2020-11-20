Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Истинную летальность в Петербурге заболевания COVID-19 можно будет узнать только по окончании эпидемии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 ноября первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. По его словам, надо четко различать понятия «смертность» и «летальность».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы

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Чиновник отметил, что ежедневно стационары, перепрофилированные на лечение пациентов с COVID-19, передают в вышестоящие органы общие данные о смертности.

«Они включают в себя смерти от COVID-19; смерти пациентов, у которых COVID-19 обнаружится, например, при патологоанатомическом исследовании — или вообще не обнаружится при патологоанатомическом исследовании, но человек полностью клинически соответствует ковидной инфекции; от внебольничной пневмонии; и (данные о смерти) всех тех пациентов, которые умерли у нас в ковидных стационарах, и эта цифра у нас действительно достаточно высока», — признал Андрей Сарана.

Напомним, по официальным данным, на 20 ноября непосредственно от COVID-19 в Петербурге с начала пандемии скончались 4826 человек.

Если же говорить о летальности, то она рассчитывается как процент летальных случаев от числа всех заразившихся в Санкт-Петербурге пациентов, носящих вирус симптомно или бессимптомно. Таких на 20 ноября 92 794 человека, из которых 54 429 человек уже считаются выздоровевшими.

Андрей Сарана, зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга «Если мы будем говорить о летальности, то летальность отсчитывается от (числа) всех болеющих в городе Санкт-Петербурге пациентов, носящих этот вирус асимптомно и бессимптомно. Если мы всех этих пациентов сложим, а, по данным аналитики, в том числе зарубежной, до 50% могут быт асимптомными. На сегодняшний день у нас на амбулаторном режиме порядка 43 тысяч пациентов находится. Сложив 43 тысячи находящихся на амбулаторном звене, в стационарном звене, бессимптомных <…> всех умерших нужно делить на всех болеющих, в том числе и асимптомных, чтобы получить истинную цифру летальности».

По словам чиновника, истинную летальность от коронавирусной инфекции можно оценить только постфактум, «когда мы вылечим всех и оценим всех, кто у нас болел, и каким-то образом оценим ту часть асимптомных, которым на сегодняшний день мы не сделали ПЦР-тест и не определили, что они болеют».

«Только тогда мы сможем посчитать истинную летальность», — резюмировал замглавы комздрава Петербурга.

Напомним, ранее в СМИ не раз появлялись сообщения об искусственном занижении смертности и летальности. Общие цифры смертности в Петербурге показали в 2020 году невиданный в последние годы рост.

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