Москва, 20 ноября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. На международном форуме «Уроки Нюрнберга» будут подняты конкретные проблемы. Среди них — необходимость публикации источников о Международном военном трибунале на русском языке, заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM участник форума, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Нюрнбергский процесс

«В России до сих пор не изданы целиком судебные материалы. В СССР была опубликована лишь малая часть, что явно не соответствует значению процесса, да и комментарии к документам морально устарели за столько времени.

Для примера — в США протоколы опубликованы и на бумаге, и в сети, с ними регулярно работают. Есть видеоканалы в YouTube c американской кинохроникой процесса. Такие публикации — важная часть правового просвещения и борьбы с неонацизмом.

В УК РФ есть статья 354.1 «Реабилитация нацизма», по которой запрещается «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором».

Статья УК есть, а вот полных материалов Международного военного трибунала на русском языке нет. Хотя русский язык был одним из рабочих языков процесса. Такой парадокс нужно исправить.

Для этого на форуме «Уроки Нюрнберга» будут представлены проекты издания источников, мультимедийные проекты», — высказал свое мнение Дмитрий Асташкин, принимающий участие в форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, 20−21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве проходит Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».

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