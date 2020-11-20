Москва, 20 ноября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Дата написания итогового сочинения для учеников 11-х классов перенесена на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов 2 декабря 2020 года будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такой шаг согласован совместно Рособрнадзором и Минпросвещения РФ, впоследствии он был одобрен на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.