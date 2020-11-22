Москва, 23 ноября, 2020, 01:47 — ИА Регнум. Бурю обсуждения в народе вызвала информация о том, что владимирский губернатор Владимир Сипягин поехал лечиться от COVID-19 в частную московскую клинику. Является ли это исключением или градоначальники и губернаторы, заболевшие этим недугом, массово уезжали лечиться за пределы своих регионов, разбиралось ИА REGNUM в редакционной статье.

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То, где лечатся губернаторы, в некотором роде представляет собой оценку качества медицины в регионе, ее готовности к вызовам. Как выяснилось, решение лечиться в Москве владимирский губернатор объяснил благородным мотивом: уехал, чтобы не занимать в местных клиниках лишнее место. Омский губернатор Александр Бурков тоже лечился в Москве, объяснив это стечением обстоятельств: заразился во время поездки и решил в зараженном состоянии не уезжать. Там же проходил лечение во время повторного заражения коронавирусом глава Тувы Шолбан Кара-оол. Решение направить его в столицу для дополнительного обследования принимали местные врачи. Заражались коронавирусом уже около четверти всех губернаторов и, как правило, лечились дома. Но некоторые лечились в больницах своего региона. Глава Калмыкии Бату Хасиков — в инфекционном госпитале в Элисте. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко — в краевой клинической больнице. Иркутский губернатор Игорь Кобзев — в реанимационном отделении областного стационара. Глава Пермского края Дмитрий Махонин — в «коронавирусном» корпусе краевой клинической больницы. Так что случай Сипягина отчасти всё же является прецедентом — он первый из губернаторов, кто переместился из своего региона в столицу по собственному решению.

Читайте подробности в материале «Где лечились от коронавируса российские губернаторы».