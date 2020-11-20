Белгород, 20 ноября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Гендиректором Российского экологического оператора назначен бывший первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев. Об этом стало известно 20 ноября, распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Prikhodov Денис Петрович Буцаев

Чиновник был согласован на должность первого заместителя губернатора Белгородской области решением облдумы 22 сентября 2020 года. Фактически Денис Буцаев был главой региона после отставки Евгения Савченко. 18 ноября президент РФ назначил врио губернатора Вячеслава Гладкова.

Денис Буцаев уже возглавлял публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» в феврале — ноябре 2019 года.